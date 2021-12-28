今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーとヤマハが首位争い 2021/12/28
実売データ
2021/12/28 12:00
「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
3位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
5位 Bose TV Speaker
（BOSE）
6位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
7位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 HS214
（Hisense）
9位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
10位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
3位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
5位 Bose TV Speaker
（BOSE）
6位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
7位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 HS214
（Hisense）
9位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
10位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。