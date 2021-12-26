今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、50型AQUOSが首位返り咲き　2021/12/26

実売データ

2021/12/26 12:00

　「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
2位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
3位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー
4位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
5位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
6位　VIERA TH-49JX850（パナソニック）
7位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
8位　AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
9位　REGZA 50C350X（TVS REGZA）
10位 VIERA TH-43JX850（パナソニック）
 
4T-C50DN2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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