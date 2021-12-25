PC対応ゲームコントローラー　2021/12/25

実売データ

2021/12/25 17:30

　「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
マイクロソフト

2位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

3位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

4位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

5位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）

6位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

7位　F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）

8位　PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）

9位　Razer Tartarus Pro Classic Black
RZ07-03110100-R3M1（Razer）

10位 12ボタンUSBゲームパッド ブラック
JC-U3712TBK（エレコム）
 
Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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