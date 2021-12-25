PC対応ゲームコントローラー 2021/12/25
実売データ
2021/12/25 17:30
「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
2位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
3位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
4位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
5位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
6位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
7位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
8位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
9位 Razer Tartarus Pro Classic Black
RZ07-03110100-R3M1（Razer）
10位 12ボタンUSBゲームパッド ブラック
JC-U3712TBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
2位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
3位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
4位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
5位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
6位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
7位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
8位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
9位 Razer Tartarus Pro Classic Black
RZ07-03110100-R3M1（Razer）
10位 12ボタンUSBゲームパッド ブラック
JC-U3712TBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。