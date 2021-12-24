シャープ、ソニー、パナソニックのBDレコーダーが三つ巴！ 売れ筋TOP10　2021/12/24

実売データ

2021/12/24 07:30

　「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ

2位　ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー

3位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック

4位　おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）

5位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2100（ソニー）

6位　AQUOS ブルーレイ
2B-C20DW1（シャープ）

7位　REGZAブルーレイ
DBR-T2010（TVS REGZA）

8位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W201（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4100（ソニー）

10位 REGZAタイムシフトマシン
DBR-M4010（TVS REGZA）
 
シャープのAQUOS ブルーレイ ブラック「2B-C10DW1」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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