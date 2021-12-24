シャープ、ソニー、パナソニックのBDレコーダーが三つ巴！ 売れ筋TOP10 2021/12/24
実売データ
2021/12/24 07:30
「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ）
2位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー）
3位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック）
4位 おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2100（ソニー）
6位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20DW1（シャープ）
7位 REGZAブルーレイ
DBR-T2010（TVS REGZA）
8位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W201（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4100（ソニー）
10位 REGZAタイムシフトマシン
DBR-M4010（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ）
2位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー）
3位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック）
4位 おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2100（ソニー）
6位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20DW1（シャープ）
7位 REGZAブルーレイ
DBR-T2010（TVS REGZA）
8位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W201（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4100（ソニー）
10位 REGZAタイムシフトマシン
DBR-M4010（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。