今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールが再びTOP3を占める　2021/12/21

実売データ

2021/12/21 07:30

　「BCNランキング」2021年12月6日から12日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）

6位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

6位　無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）

8位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

9位　MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）

10位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー
 
KX800


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 