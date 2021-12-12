今売れてるスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS sense6」が初TOP10入り 2021/12/12
「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 AQUOS sense6（シャープ）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 iPhone 12（アップル）
8位 Reno5 A（OPPO）
9位 A54 5G（OPPO）
10位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 AQUOS sense6（シャープ）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 iPhone 12（アップル）
8位 Reno5 A（OPPO）
9位 A54 5G（OPPO）
10位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。