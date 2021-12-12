今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、シャープ42型が首位キープ　2021/12/12

「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
2位 AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
3位 BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
4位 VIERA TH-40JX750（パナソニック）
5位 50v型 4K液晶テレビ 50U7F（Hisense）
6位 AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
7位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
8位 VIERA TH-49JX850（パナソニック）
9位 REGZA 48X8400（TVS REGZA）
10位 65v型 4K液晶テレビ 65U8F（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
2位 AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
3位 BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
4位 VIERA TH-40JX750（パナソニック）
5位 50v型 4K液晶テレビ 50U7F（Hisense）
6位 AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
7位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
8位 VIERA TH-49JX850（パナソニック）
9位 REGZA 48X8400（TVS REGZA）
10位 65v型 4K液晶テレビ 65U8F（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。