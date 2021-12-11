今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャープ新機種「AQUOS sense6」が初首位　2021/12/11

実売データ

2021/12/11 12:00

　「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年11月29日週のAndroidスマートフォン売れ筋TOP10は、シャープAQUOS sense6 SH-M19A」が初めて首位を獲得した。11月上旬発売のキャリアモデルに加えて、11月26日にSIMフリーモデルを発売したため販売台数が急増した。また、FCNT（旧富士通コネクテッドテクノロジーズ）が12月3日に発売した新機種「arrows We F-51B」は初登場で5位にランクインした。

1位　AQUOS sense6 SH-M19A（シャープ）
2位　Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ
3位　AQUOS sense4 basic（シャープ）
4位　Reno5 A（OPPO
5位　arrows We F-51B（FCNT）
6位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位　Mi 11 Lite 5GXiaomi
8位　BASIO4 KYV47（京セラ
9位　Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
10位 らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
 
AQUOS sense6 SH-M19A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。


サンプルデータ 無料ダウンロード

この記事で使われたデータのサンプルをダウンロード可能です。 下記のデータをご覧いただけます。


  • Androidスマートフォン　メーカー別ランキング
  • Androidスマートフォン　機種別ランキング

※ダウンロードには登録が必要です。


ダウンロード

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 