今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャープ新機種「AQUOS sense6」が初首位 2021/12/11
「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年11月29日週のAndroidスマートフォン売れ筋TOP10は、シャープ「AQUOS sense6 SH-M19A」が初めて首位を獲得した。11月上旬発売のキャリアモデルに加えて、11月26日にSIMフリーモデルを発売したため販売台数が急増した。また、FCNT（旧富士通コネクテッドテクノロジーズ）が12月3日に発売した新機種「arrows We F-51B」は初登場で5位にランクインした。
1位 AQUOS sense6 SH-M19A（シャープ）
2位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
3位 AQUOS sense4 basic（シャープ）
4位 Reno5 A（OPPO）
5位 arrows We F-51B（FCNT）
6位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
8位 BASIO4 KYV47（京セラ）
9位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
10位 らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年11月29日週のAndroidスマートフォン売れ筋TOP10は、シャープ「AQUOS sense6 SH-M19A」が初めて首位を獲得した。11月上旬発売のキャリアモデルに加えて、11月26日にSIMフリーモデルを発売したため販売台数が急増した。また、FCNT（旧富士通コネクテッドテクノロジーズ）が12月3日に発売した新機種「arrows We F-51B」は初登場で5位にランクインした。
1位 AQUOS sense6 SH-M19A（シャープ）
2位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
3位 AQUOS sense4 basic（シャープ）
4位 Reno5 A（OPPO）
5位 arrows We F-51B（FCNT）
6位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
8位 BASIO4 KYV47（京セラ）
9位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
10位 らくらくスマートフォン F-42A（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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