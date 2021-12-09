今の人気はNEC、Apple、富士通　ノートPC売れ筋ランキング　2021/12/9

実売データ

2021/12/09 18:00

　「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

3位　FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通

4位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

5位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

6位　FMV LIFEBOOK AH42/F1 プレミアムホワイト
FMVA42F1W（富士通）

7位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

8位　LAVIE N15 パールホワイト
N1530/CAW（NEC）

9位　Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14P（日本エイサー

10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

LAVIE N15 ネイビーブルー（NEC）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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