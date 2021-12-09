パナソニックのデジタルビデオカメラがBCNランキングで1位に！ 2021/12/9
実売データ
2021/12/09 12:35
「BCNランキング」2021年11月29日から12月5日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
5位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
6位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
7位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
8位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
8位 OSMO POCKET
（DJI）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
5位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
6位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
7位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
8位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
8位 OSMO POCKET
（DJI）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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