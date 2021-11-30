  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールのカラフルな新製品が初TOP10入り　2021/11/30

今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールのカラフルな新製品が初TOP10入り　2021/11/30

実売データ

2021/11/30 12:00

　「BCNランキング」2021年11月15日から21日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）

4位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

5位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

6位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

7位　コンパクトBluetoothキーボード ブラック
BSKBB310BK（バッファロー

8位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）

9位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

10位 POP KEYS Mechanical Wireless Keyboard イエロー
K730YL（ロジクール）
 
K730YL


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 