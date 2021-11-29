今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、第3世代AirPodsとWF-1000XM4が首位争い 2021/11/29
実売データ
2021/11/29 12:00
「BCNランキング」2021年11月15日から21日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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