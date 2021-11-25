AMD搭載のノートPCが人気！ 今売れてるTOP10　2021/11/25

実売データ

2021/11/25 07:30

　「BCNランキング」2021年11月15日から21日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

4位　FMV LIFEBOOK AH42/F1 プレミアムホワイト
FMVA42F1W（富士通）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

7位　LAVIE N15 パールホワイト
N1530/CAW（NEC）

8位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

10位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
 
NEC　LAVIE N15 ネイビーブルー（N1565/AAL）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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