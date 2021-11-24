今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニー・シャープ・パナが首位争い　2021/11/24

実売データ

2021/11/24 07:30

　「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
2位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ
3位　VIERA TH-55JZ1000（パナソニック
4位　AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）
5位　VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）
6位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
6位　BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
8位　BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
9位　VIERA TH-48JZ1000（パナソニック）
10位 VIERA TH-65JZ2000（パナソニック）
 
TH-55JZ1000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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