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今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの新製品が1位・3位に初登場　2021/11/23

実売データ

2021/11/23 12:00

　「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　MX KEYS MINI ペールグレー
KX700PG（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）

8位　Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）

9位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

10位 無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
 
KX700GR


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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