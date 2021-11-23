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今売れてるホームシアターシステムTOP10、ヤマハが2位・3位にランクイン、ソニーを追う　2021/11/23

実売データ

2021/11/23 07:30

　「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

3位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）

4位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

5位　Bose TV Speaker
（BOSE）

6位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

7位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

8位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

9位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

10位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル
 
YAS-109(B)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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