今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー「WF-1000XM4(B)」が2位浮上 2021/11/22
実売データ
2021/11/22 07:30
「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3B(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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