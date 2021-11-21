今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、シャープの1位・2位独占続く　2021/11/21

実売データ

2021/11/21 12:00

　「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ
2位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
3位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー
4位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
5位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
6位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
7位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
8位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
9位　AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
10位 REGZA 50C350X（TVS REGZA）
 
4T-C50DN2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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