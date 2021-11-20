今売れてるデスクトップPCランキング、NECが1位・2位を独占　2021/11/20

「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC）
2位 LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC）
3位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
4位 LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/CAW（NEC）
5位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
6位 iMac Apple M1 ブルー
MGPL3J/A（アップル）
7位 LAVIE A27 ファインブラック
A2797/BAB（NEC）
8位 iMac Apple M1 ブルー
MJV93J/A（アップル）
9位 IdeaCentre AIO350i
F0EU003NJP（レノボ・ジャパン）
10位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC）
2位 LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC）
3位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
4位 LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/CAW（NEC）
5位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
6位 iMac Apple M1 ブルー
MGPL3J/A（アップル）
7位 LAVIE A27 ファインブラック
A2797/BAB（NEC）
8位 iMac Apple M1 ブルー
MJV93J/A（アップル）
9位 IdeaCentre AIO350i
F0EU003NJP（レノボ・ジャパン）
10位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。