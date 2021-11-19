年末前に買い替えたい！　BDレコーダー売れ筋ランキング　2021/11/19

実売データ

2021/11/19 07:30

　「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ

2位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック

3位　ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー

4位　全自動DIGA
DMR-2X301（パナソニック）

5位　おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2100（ソニー）

7位　AQUOS ブルーレイ
2B-C20DW1（シャープ）

8位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W201（パナソニック）

9位　ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1700（ソニー）

10位 REGZAブルーレイ
DBR-W2010（TVS REGZA）
 
AQUOS ブルーレイ ブラック 2B-C10DW1（シャープ）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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