年末商戦前に注目度上昇！　ノートPC売れ筋ランキング　2021/11/18

「BCNランキング」2021年11月8日から14日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
2位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
3位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
5位 FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通）
6位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 プレミアムホワイト
FMVA42F1W（富士通）
7位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
9位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
10位 dynabook T6
P1T6RPEG（Dynabook）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
2位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
3位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）
4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
5位 FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通）
6位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 プレミアムホワイト
FMVA42F1W（富士通）
7位 LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
9位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
10位 dynabook T6
P1T6RPEG（Dynabook）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。