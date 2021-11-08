今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、54週ぶりの首位交代、第3世代AirPodsがロケットスタート 2021/11/8
実売データ
2021/11/08 07:30
「BCNランキング」2021年10月25日から10月31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年10月25日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップルが10月26日に発売した新機種「AirPods(第3世代)」が首位に立った。2019年の第2世代以来、2年半ぶりの新モデルということもあり、発表から注目を集めていた。一方、前週まで首位だった「AirPods Pro(MWP22J/A)」は、2021年モデル(MLWK3J/A)が発売された影響もあり失速。連続首位記録は53週で途絶えた。9位、10位にはエレコムの新製品「LBT-TWS10」シリーズが初登場。手軽にいい音が楽しめることをウリにしたエントリーモデルだ。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年10月25日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップルが10月26日に発売した新機種「AirPods(第3世代)」が首位に立った。2019年の第2世代以来、2年半ぶりの新モデルということもあり、発表から注目を集めていた。一方、前週まで首位だった「AirPods Pro(MWP22J/A)」は、2021年モデル(MLWK3J/A)が発売された影響もあり失速。連続首位記録は53週で途絶えた。9位、10位にはエレコムの新製品「LBT-TWS10」シリーズが初登場。手軽にいい音が楽しめることをウリにしたエントリーモデルだ。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。