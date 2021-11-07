大河ドラマやニュースを4Kで！　4Kチューナー搭載テレビの売れ筋　2021/11/7

実売データ

2021/11/07 12:00

　「BCNランキング」2021年10月25日から10月31日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ
2位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
3位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
4位　AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
5位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
6位　BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー
7位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
8位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
9位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
10位 VIERA TH-49JX850（パナソニック）
 
AQUOS 4K 4T-C42DJ1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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