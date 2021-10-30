今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPOが2位浮上、ソニーを追う　2021/10/30

「BCNランキング」2021年10月18日から24日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xperia Ace II SO-41B
（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 A54 5G(UQ mobile)
（OPPO）
3位 AQUOS sense4 basic
A003SH（シャープ）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)
（SAMSUNG）
5位 Xperia 10 III SO-52B
SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 らくらくスマートフォン
F-42A（FCNT）
7位 AQUOS sense3 basic(UQ mobile)
（シャープ）
8位 Redmi Note 10 JE XIG02
XIG02（Xiaomi）
9位 BASIO4
KYV47（京セラ）
10位 arrows Be4 Plus F-41B
（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xperia Ace II SO-41B
（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
2位 A54 5G(UQ mobile)
（OPPO）
3位 AQUOS sense4 basic
A003SH（シャープ）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)
（SAMSUNG）
5位 Xperia 10 III SO-52B
SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 らくらくスマートフォン
F-42A（FCNT）
7位 AQUOS sense3 basic(UQ mobile)
（シャープ）
8位 Redmi Note 10 JE XIG02
XIG02（Xiaomi）
9位 BASIO4
KYV47（京セラ）
10位 arrows Be4 Plus F-41B
（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。