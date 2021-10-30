今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPOが2位浮上、ソニーを追う　2021/10/30

実売データ

2021/10/30 09:00

　「BCNランキング」2021年10月18日から24日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Xperia Ace II SO-41B
ソニーモバイルコミュニケーションズ

2位　A54 5G(UQ mobile)
OPPO

3位　AQUOS sense4 basic
A003SH（シャープ

4位　Galaxy A21(UQ mobile)
SAMSUNG

5位　Xperia 10 III SO-52B
SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）

6位　らくらくスマートフォン
F-42A（FCNT）

7位　AQUOS sense3 basic(UQ mobile)
（シャープ）

8位　Redmi Note 10 JE XIG02
XIG02（Xiaomi

9位　BASIO4
KYV47（京セラ

10位 arrows Be4 Plus F-41B
（FCNT）
 
A54 5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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