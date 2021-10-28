今売れてるドライブレコーダーは？ 前後2カメラのモデルが人気！ 2021/10/28

実売データ

2021/10/28 07:30

　「BCNランキング」2021年10月18日から24日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

3位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

4位　ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド

5位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

6位　デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4700（JVCケンウッド）

7位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）

8位　ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）

9位　ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）

10位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）
 
コムテックのドライブレコーダー「ZDR016」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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