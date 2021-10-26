今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールがTOP3独占　2021/10/26

実売データ

2021/10/26 07:30

　「BCNランキング」2021年10月11日から17日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

3位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

8位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

9位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）

10位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard オフホワイト
K380OW（ロジクール）
 
K295GP


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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