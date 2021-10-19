今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、エレコムがロジクールを追う　2021/10/19

実売データ

2021/10/19 12:00

　「BCNランキング」2021年10月4日から10日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

6位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

7位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）

8位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

9位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

10位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー
 
TK-FDP099TBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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