今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone SE(2nd)」の独走続く　2021/10/17

実売データ

2021/10/17 12:00

　「BCNランキング」2021年10月4日から10日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 13 Pro（アップル）
3位　iPhone 13（アップル）
4位　iPhone 12（アップル）
5位　iPhone 13 mini（アップル）
6位　iPhone 12 mini（アップル）
7位　Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ
8位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位　iPhone 13 Pro Max（アップル）
10位 AQUOS sense5Gシャープ
 
iPhone SE


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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