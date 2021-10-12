  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 自宅で臨場感あるサウンドを楽しめるホームシアターシステム、今売れてる製品TOP10　2021/10/12

自宅で臨場感あるサウンドを楽しめるホームシアターシステム、今売れてる製品TOP10　2021/10/12

実売データ

2021/10/12 07:30

　「BCNランキング」2021年9月27日から10月3日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

3位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

4位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）

5位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

6位　Bose TV Speaker
（BOSE）

7位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

9位　JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル

10位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
 
HT-X8500


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 