今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone SE(2nd)」連続首位、「iPhone 13」発売後も首位譲らず 2021/10/10
「BCNランキング」2021年9月27日から10月3日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13 Pro（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 12（アップル）
5位 iPhone 13 mini（アップル）
6位 iPhone 12 mini（アップル）
7位 A54 5G（OPPO）
8位 AQUOS sense5G（シャープ）
9位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
10位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 13 Pro（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 12（アップル）
5位 iPhone 13 mini（アップル）
6位 iPhone 12 mini（アップル）
7位 A54 5G（OPPO）
8位 AQUOS sense5G（シャープ）
9位 iPhone 13 Pro Max（アップル）
10位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。