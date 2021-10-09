今売れてるiPhone 13 Pro対応スマホケースTOP10、シンプルなクリアケースが人気　2021/10/9

実売データ

2021/10/09 12:00

　「BCNランキング」2021年9月27日から10月3日の日次集計データによると、スマートフォンケースiPhone 13 Pro対応）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13 Pro 3眼カメラデル [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP21M3-TT-CL（トリニティ

2位　iPhone 13 Pro ハイブリッドケース クリア
PM-A21CHVCKCR（エレコム

3位　iPhone 13 Pro用TPUソフトケース ウルトラクリア
RT-P32TC3/CM（レイ・アウト）

4位　iPhone 13 Pro TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A21CTSLFCBK（エレコム）

5位　iPhone 13 Pro ソフトケース 薄型
PM-A21CUCUCR（エレコム）

6位　[iPhone 13 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ペールブルー
41-933220（Hamee

7位　iPhone 13 Pro [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア
TR-IP21M3-CGC-CCCL（トリニティ）

8位　iPhone 13 Pro用ソフトケース 極み クリア
PM-A21CUCTCR（エレコム）

9位　iPhone 13 Pro TOUGH SLIM LITE フレームカラー 背面ガラス ブラック
PM-A21CTSLFCGBK（エレコム）

10位 [iPhone 13 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ネイビー
41-933183（Hamee）
 
TR-IP21M3-TT-CL


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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