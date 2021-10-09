今売れてるiPhone 13 Pro対応スマホケースTOP10、シンプルなクリアケースが人気 2021/10/9
実売データ
2021/10/09 12:00
「BCNランキング」2021年9月27日から10月3日の日次集計データによると、スマートフォンケース（iPhone 13 Pro対応）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13 Pro 3眼カメラモデル [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP21M3-TT-CL（トリニティ）
2位 iPhone 13 Pro ハイブリッドケース クリア
PM-A21CHVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 13 Pro用TPUソフトケース ウルトラクリア
RT-P32TC3/CM（レイ・アウト）
4位 iPhone 13 Pro TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A21CTSLFCBK（エレコム）
5位 iPhone 13 Pro ソフトケース 薄型
PM-A21CUCUCR（エレコム）
6位 [iPhone 13 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ペールブルー
41-933220（Hamee）
7位 iPhone 13 Pro [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア
TR-IP21M3-CGC-CCCL（トリニティ）
8位 iPhone 13 Pro用ソフトケース 極み クリア
PM-A21CUCTCR（エレコム）
9位 iPhone 13 Pro TOUGH SLIM LITE フレームカラー 背面ガラス ブラック
PM-A21CTSLFCGBK（エレコム）
10位 [iPhone 13 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ネイビー
41-933183（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13 Pro 3眼カメラモデル [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP21M3-TT-CL（トリニティ）
2位 iPhone 13 Pro ハイブリッドケース クリア
PM-A21CHVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 13 Pro用TPUソフトケース ウルトラクリア
RT-P32TC3/CM（レイ・アウト）
4位 iPhone 13 Pro TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A21CTSLFCBK（エレコム）
5位 iPhone 13 Pro ソフトケース 薄型
PM-A21CUCUCR（エレコム）
6位 [iPhone 13 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ペールブルー
41-933220（Hamee）
7位 iPhone 13 Pro [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア
TR-IP21M3-CGC-CCCL（トリニティ）
8位 iPhone 13 Pro用ソフトケース 極み クリア
PM-A21CUCTCR（エレコム）
9位 iPhone 13 Pro TOUGH SLIM LITE フレームカラー 背面ガラス ブラック
PM-A21CTSLFCGBK（エレコム）
10位 [iPhone 13 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ネイビー
41-933183（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。