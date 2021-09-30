今売れてるドライブレコーダーTOP10！ ルームミラー型が5位にランクイン　2021/9/30

実売データ

2021/09/30 12:30

　「BCNランキング」2021年9月20日から26日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

3位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

4位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

5位　デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4700（JVCケンウッド

6位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）

7位　ドライブレコーダー
ZDR026（コムテック）

8位　ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）

9位　ドライブレコーダー
HDR360GS（コムテック）

10位 ドライブレコーダー
DRV-250（JVCケンウッド）
 
JVCケンウッドのデジタルルームミラー型ドライブレコーダー DRV-EM4700


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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