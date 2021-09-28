  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールのマルチデバイス対応キーボード「K380OW」がTOP10入り　2021/9/28

今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールのマルチデバイス対応キーボード「K380OW」がTOP10入り　2021/9/28

実売データ

2021/09/28 12:00

　「BCNランキング」2021年9月13日から19日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

3位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

6位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

7位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

8位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard オフホワイト
K380OW（ロジクール）

9位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
K375s（ロジクール）

10位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
 
K380OW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 