今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーとデノンが首位争い　2021/9/28

実売データ

2021/09/28 07:30

　「BCNランキング」2021年9月13日から19日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

3位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

4位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

5位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）

6位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

7位　Bose TV Speaker
（BOSE）

8位　JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル

9位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
 
DHT-S216(K)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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