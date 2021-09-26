今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、REGZAが133週ぶりに首位獲得　2021/9/26

実売データ

2021/09/26 09:00

　「BCNランキング」2021年9月13日から19日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA 50C350X（TVS REGZA）
2位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ
3位　AQUOS 4K 4T-C40BH1（シャープ）
4位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）
5位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー
6位　BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）
7位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
8位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
9位　REGZA 65M540X（TVS REGZA）
10位 AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）
 
50C350X


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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