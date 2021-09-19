今売れてるスマートフォンTOP10、Redmi Note 10 ProがiPhone 12を逆転 2021/9/19
「BCNランキング」2021年9月6日から12日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年9月6日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Xiaomi「Redmi Note 10 Pro」がアップル「iPhone 12」を逆転し、2位にランクイン。発売週に記録した4位を超え、これまでの最高位を更新した。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
3位 iPhone 12（アップル）
4位 AQUOS sense5G（シャープ）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 A54 5G（OPPO）
7位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位 iPhone 12 Pro（アップル）
8位 iPhone 12 mini（アップル）
10位 BASIO4（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年9月6日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Xiaomi「Redmi Note 10 Pro」がアップル「iPhone 12」を逆転し、2位にランクイン。発売週に記録した4位を超え、これまでの最高位を更新した。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
3位 iPhone 12（アップル）
4位 AQUOS sense5G（シャープ）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 A54 5G（OPPO）
7位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位 iPhone 12 Pro（アップル）
8位 iPhone 12 mini（アップル）
10位 BASIO4（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。