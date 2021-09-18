今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、Xiaomiが2週連続首位　2021/9/18

実売データ

2021/09/18 12:00

　「BCNランキング」2021年9月6日から12日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
2位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
3位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
4位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
5位　Reno5 A（OPPO
6位　A73（OPPO）
7位　moto e6s（Motorola Mobility）
8位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
10位 Zenfone 8 128GB（ASUS
 
Redmi Note 10 Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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