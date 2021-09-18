今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、Xiaomiが2週連続首位 2021/9/18
「BCNランキング」2021年9月6日から12日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
4位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 A73（OPPO）
7位 moto e6s（Motorola Mobility）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
10位 Zenfone 8 128GB（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
4位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 A73（OPPO）
7位 moto e6s（Motorola Mobility）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
10位 Zenfone 8 128GB（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。