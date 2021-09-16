秋のドライブの必需品！今売れてるドライブレコーダー　2021/9/16

実売データ

2021/09/16 08:00

　「BCNランキング」2021年9月6～12日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

3位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

4位　デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4700（JVCケンウッド

5位　ドライブレコーダー
ZDR026（コムテック）

6位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

7位　ドライブレコーダー
DRV-250（JVCケンウッド）

8位　ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）

9位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）

10位 ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）
 
ZDR016（コムテック）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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