今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、43型BRAVIAが首位キープ　2021/9/12

実売データ

2021/09/12 12:00

　「BCNランキング」2021年8月30日から9月5日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー
2位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位　REGZA 43M540X（TVS REGZA）
4位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
5位　AQUOS 4K 4T-C40BH1（シャープ）
6位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
7位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
8位　REGZA 50M540X（TVS REGZA）
9位　BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）
10位 REGZA 50C350X（TVS REGZA）
 
KJ-43X8500H


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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