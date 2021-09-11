今売れてるノートPC（10万円以下）TOP10、ASUSが富士通を逆転して首位　2021/9/11

「BCNランキング」2021年8月30日から9月5日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。
1位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
2位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
3位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
4位 ZenBook 13 UX325EA
UX325EA-EG109TS（ASUS）
5位 Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）
6位 Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー）
7位 Aspire 3
A315-56-H58Z/WF（日本エイサー）
8位 Ideapad Flex550i Chromebook
82B80018JP（レノボ・ジャパン）
9位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※「ノートPC（10万円以下）Top10」は、BCNランキングの税別平均単価をもとに作成したものです。
1位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
2位 FMV LIFEBOOK AH42/F1 ブライトブラック
FMVA42F1B（富士通）
3位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
4位 ZenBook 13 UX325EA
UX325EA-EG109TS（ASUS）
5位 Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）
6位 Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー）
7位 Aspire 3
A315-56-H58Z/WF（日本エイサー）
8位 Ideapad Flex550i Chromebook
82B80018JP（レノボ・ジャパン）
9位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。