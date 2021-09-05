今売れてるスマートフォンTOP10、「Galaxy A21」が12週ぶりにTOP10入り　2021/9/5

実売データ

2021/09/05 12:00

　「BCNランキング」2021年8月23日から29日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年8月23日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、SAMSUNG「Galaxy A21」が先週11位から2ランクアップで9位に浮上。しばらく遠ざかっていたTOP10だが、12週ぶりにカムバックした。

　Googleが8月26日に発売した新機種「Pixel 5a (5G)」は11位に初登場。惜しくもTOP10入りには届かなかった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　AQUOS sense5G（シャープ
4位　A54 5G（OPPO
5位　Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ
6位　iPhone 12 Pro（アップル）
7位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
8位　iPhone 12 mini（アップル）
9位　Galaxy A21（SAMSUNG）
10位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
 
Galaxy A21


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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