今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、43型REGZAがTOP3入り　2021/8/29

実売データ

2021/08/29 12:00

　「BCNランキング」2021年8月16日から8月22日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー
2位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位　REGZA 43M540X（TVS REGZA）
4位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
5位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
6位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
7位　BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）
8位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
9位　43v型 4K液晶テレビ 43E6GHisense
10位 AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
 
43M540X


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 