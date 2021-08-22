今売れてるスマートフォンTOP10、京セラ「BASIO4」が8週ぶりにTOP10返り咲き　2021/8/22

実売データ

2021/08/22 12:00

　「BCNランキング」2021年8月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　iPhone 12 Pro（アップル）
4位　AQUOS sense5Gシャープ
5位　Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ
6位　iPhone 12 mini（アップル）
7位　A54 5G（OPPO
8位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 BASIO4（京セラ
 
BASIO4


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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