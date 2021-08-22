今売れてるスマートフォンTOP10、京セラ「BASIO4」が8週ぶりにTOP10返り咲き 2021/8/22
「BCNランキング」2021年8月9日から15日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 AQUOS sense5G（シャープ）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 iPhone 12 mini（アップル）
7位 A54 5G（OPPO）
8位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 BASIO4（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 AQUOS sense5G（シャープ）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 iPhone 12 mini（アップル）
7位 A54 5G（OPPO）
8位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 BASIO4（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。