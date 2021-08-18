上半期に売れたミラーレス一眼TOP10、ソニーα6400とキヤノンKiss Mが首位争い、フルサイズ機「α7 III 」もTOP10入り 2021/8/18
「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年上半期（2021年1月～6月）のミラーレス一眼売れ筋ランキングは、ソニー「α6400 ダブルズームレンズキット ブラック」が1位を獲得。昨年の上半期・下半期もTOP5に入った人気機種だが、ついに半年間のランキングで初めて首位の座に就いた。同じく上位常連のキヤノン「EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト」は2位に登場。昨年同様、高い人気を維持した。
10位にはソニー「α7 III ボディ」がランクイン。1位から9位までセンサーサイズがAPS-Cの機種が占める中、唯一TOP10入りしたフルサイズ機だ。
1位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
3位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
4位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
6位 FUJIFILM X-A5 レンズキット シルバー
F X-A5LK-S（富士フイルム）
7位 FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）
8位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 α7 III ボディ
ILCE-7M3（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年上半期（2021年1月～6月）のミラーレス一眼売れ筋ランキングは、ソニー「α6400 ダブルズームレンズキット ブラック」が1位を獲得。昨年の上半期・下半期もTOP5に入った人気機種だが、ついに半年間のランキングで初めて首位の座に就いた。同じく上位常連のキヤノン「EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト」は2位に登場。昨年同様、高い人気を維持した。
10位にはソニー「α7 III ボディ」がランクイン。1位から9位までセンサーサイズがAPS-Cの機種が占める中、唯一TOP10入りしたフルサイズ機だ。
1位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
3位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
4位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
6位 FUJIFILM X-A5 レンズキット シルバー
F X-A5LK-S（富士フイルム）
7位 FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）
8位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 α7 III ボディ
ILCE-7M3（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。