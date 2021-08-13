上半期に売れた一眼レフTOP10、キヤノン「EOS Kiss X10」がニコン「D5600」を上回って首位獲得 2021/8/13
実売データ
2021/08/13 07:30
「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、一眼レフカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS Kiss X10 ダブルズームキット ブラック
KISSX10BK-WKIT（キヤノン）
2位 D5600 ダブルズームキット
D5600WZ（ニコン）
3位 D3500 ダブルズームキット
D3500WZ（ニコン）
4位 EOS Kiss X10i ダブルズームキット
EOSKISSX10I-WKIT（キヤノン）
5位 EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット ブラック
KISSX10BK-1855ISSTMLK（キヤノン）
6位 EOS Kiss X9i ダブルズームキット
KISSX9I-WKIT（キヤノン）
7位 D7500 18-140 VR レンズキット
D7500LK18-140（ニコン）
8位 EOS 90D ボディ
EOS90D（キヤノン）
9位 EOS Kiss X10 ボディー ブラック
KISSX10BK-BODY（キヤノン）
10位 EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット
EOS90D18135ISUSMLK（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS Kiss X10 ダブルズームキット ブラック
KISSX10BK-WKIT（キヤノン）
2位 D5600 ダブルズームキット
D5600WZ（ニコン）
3位 D3500 ダブルズームキット
D3500WZ（ニコン）
4位 EOS Kiss X10i ダブルズームキット
EOSKISSX10I-WKIT（キヤノン）
5位 EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット ブラック
KISSX10BK-1855ISSTMLK（キヤノン）
6位 EOS Kiss X9i ダブルズームキット
KISSX9I-WKIT（キヤノン）
7位 D7500 18-140 VR レンズキット
D7500LK18-140（ニコン）
8位 EOS 90D ボディ
EOS90D（キヤノン）
9位 EOS Kiss X10 ボディー ブラック
KISSX10BK-BODY（キヤノン）
10位 EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット
EOS90D18135ISUSMLK（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。