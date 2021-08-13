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上半期に売れた一眼レフTOP10、キヤノン「EOS Kiss X10」がニコン「D5600」を上回って首位獲得　2021/8/13

実売データ

2021/08/13 07:30

　「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、一眼レフカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS Kiss X10 ダブルズームキット ブラック
KISSX10BK-WKIT（キヤノン

2位　D5600 ダブルズームキット
D5600WZ（ニコン

3位　D3500 ダブルズームキット
D3500WZ（ニコン）

4位　EOS Kiss X10i ダブルズームキット
EOSKISSX10I-WKIT（キヤノン）

5位　EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット ブラック
KISSX10BK-1855ISSTMLK（キヤノン）

6位　EOS Kiss X9i ダブルズームキット
KISSX9I-WKIT（キヤノン）

7位　D7500 18-140 VR レンズキット
D7500LK18-140（ニコン）

8位　EOS 90D ボディ
EOS90D（キヤノン）

9位　EOS Kiss X10 ボディー ブラック
KISSX10BK-BODY（キヤノン）

10位 EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット
EOS90D18135ISUSMLK（キヤノン）
 
EOS Kiss X10 ダブルズームキット ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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