今売れてるスマートフォンTOP10、第2世代iPhone SEが12週連続首位　2021/8/8

実売データ

2021/08/08 12:00

　「BCNランキング」2021年7月26日から8月1日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　A54 5GOPPO
4位　AQUOS sense5G（シャープ
5位　iPhone 12 Pro（アップル）
6位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ
7位　AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位　Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位　iPhone 12 mini（アップル）
10位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
 
iPhone SE


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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