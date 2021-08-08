今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、BRAVIAの43型と55型が人気　2021/8/8

実売データ

2021/08/08 09:00

　「BCNランキング」2021年7月26日から8月1日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー
2位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
4位　REGZA 43M540X（TVS REGZA）
5位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
6位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
7位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
8位　REGZA 50C350X（TVS REGZA）
9位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
10位 BRAVIA KJ-49X8500H（ソニー）
 
KJ-43X8000H


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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