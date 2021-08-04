今売れてる有機ELテレビTOP10、48型AQUOSが初の首位獲得　2021/8/4

実売データ

2021/08/04 12:30

　「BCNランキング」2021年7月19日から25日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ
2位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック
3位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
4位　BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
5位　VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）
6位　BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
7位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
8位　VIERA TH-48JZ1000（パナソニック）
9位　VIERA TH-65JZ2000（パナソニック）
10位 AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）
 
4T-C48CQ1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 