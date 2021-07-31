今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10 、AQUOS sense4 liteが2週連続首位　2021/7/31

ｱﾅﾘｽﾄPOSﾃﾞｰﾀ分析

2021/07/31 12:00

　「BCNランキング」2021年7月19日から25日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
2位　Mi 11 Lite 5GXiaomi
3位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
4位　Reno3 A（OPPO
5位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
6位　Reno5 A（OPPO）
7位　A73（OPPO）
7位　Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
9位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
10位 Reno A 64GB（OPPO）
 
AQUOS sense4 lite


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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