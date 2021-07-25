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今売れてるスマートフォンTOP10、Xperia 10 IIIが2週連続TOP3入り、OPPO「A54 5G」は初TOP10入り　2021/7/25

実売データ

2021/07/25 12:00

　「BCNランキング」2021年7月12日から18日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年7月12日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia 10 III」が先週に続き3位をキープ。2週連続でアップルのTOP3独占を阻止した。

　OPPOA54 5G」は先週11位から5ランクアップして6位に浮上。発売以来初のTOP10入りを果たした。

1位　iPhone SE（アップル）
2位　iPhone 12（アップル）
3位　Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位　iPhone 12 Pro（アップル）
5位　AQUOS sense5G（シャープ
6位　A54 5G（OPPO）
7位　AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位　iPhone 12 mini（アップル）
9位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
 
Xperia 10 III


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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